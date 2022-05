La lotta ai tumori inizia a scuola: lezione di prevenzione per gli studenti del liceo Empedocle

Educare i giovani alla tutela della salute e al rispetto per la vita: questo è il messaggio diffuso dal Lions club Agrigento Chiaramonte agli studenti del liceo Empedocle durante una lezione di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori giovanili. L'iniziativa, che si inserisce nell'ambito della campagna nazionale “Martina”, dopo due anni di stop pandemico, torna fra i banchi di scuola per spiegare agli studenti quali sono i rischi per la salute e come prevenire le forme tumorali che interessano la loro fascia di età.

Nella palestra del liceo, di cui è dirigente scolastico Marika Helga Gatto, due medici specialisti in ginecologia e dermatologia, rispettivamente Domenico Costa e Carmelo Sgarito, e la biologa nutrizionista Laura Alfano, hanno illustrato ai giovani allievi dell'indirizzo biomedico alcune delle forme tumorali e soprattutto i modi di prevenzione dettati soprattutto da una diagnosi precoce in grado di sconfiggere il male del secolo.

