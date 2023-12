Al via le "Leonardiadi 2023" al PalaMoncada di Porto Empedocle e allo stadio di Favara

Hanno preso il via oggi le "Leonardiadi 2023": la tre giorni di sport, del liceo Leonardo, che vedrà gli alunni confrontarsi in tornei di calcio e di basket. Gli studenti sono stati impegnati al “Palamoncada” di Porto Empedocle per il basket e allo stadio “Brucculeri” di Favara per il calcio.

Per il torneo di calcio sono state coinvolte 16 squadre (per un totale di 132 giocatori) suddivise in 4 gironi. Ad ogni squadra vincitrice sono stati assegnati tre punti, a quelle che hanno pareggiato un punto, alle squadre perdenti zero punti. La terza classificata di ogni girone è stata già eliminata.

Domani sarà la volta delle semifinali e finali di calcio allo stadio di Favara, mentre dopodomani si svolgeranno quelle di basket al Palamoncada.