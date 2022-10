Leo Club, in città il vice presidente tedesco Daniel Kanzler: “Colpito dalle bellezze del territorio”

Letteralmente “stregato” dalla bellezza di Agrigento il vice presidente del Leo Club “Gutzburg”, nonché international liaison officer del multidistretto Tedesco Daniel Kanzler che è stato accolto nella città dei templi dal Leo Club agrigentino.

E’ stata un’occasione per consolidare una collaborazione a beneficio delle comunità, soprattutto per quanto riguarda le attività della lotta alla povertà alimentare, allo spreco alimentare, per la “rivoluzione green” e per l’impegno verso le persone vulnerabili, i disabili per i giovani. Ad accoglierlo è stata la presidente del Leo Club Agrigento Host Marta Castelli che si è detta onorata della presenza di Daniel.

“Curare i rapporti internazionali è una delle mission del Leo Club - ha detto - che è radicato in tutto il territorio internazionale. Fare rete, dunque, in tutta la comunità internazionale e con unico obiettivo: promuovere la solidarietà tra i popoli e il massimo impegno al fine di ridare slancio alle diverse comunità locali”.

È stata anche un’occasione per far conoscere all’autorità leonistica tedesca, le bellezze del territorio di Agrigento, ma anche per discutere di temi comuni e delicati che vedono i due multidistretti di Italia e Germania molto impegnati.