Leo Club, concluso il torneo di beneficenza: 3 giorni per raccogliere fondi in favore dell’Ail

Conclusa la fase finale del torneo di beneficienza “4 contro 4” organizzata dal Team Volley di Ribera in collaborazione con il Leo e il Lions Club di Ribera.

L’evento, che ha visto la partecipazione di tanti ragazzi all’insegna di 3 giorni dedicati allo sport, ha permesso di raccogliere fondi dalle quote di iscrizione ma anche da donazioni spontanee per l’AIL, l’ associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma Onlus. Presenti l’attuale advisor dei Leo di Ribera, nonché presidente della Zona 28, Giacomo Cortese, insieme alla pegretaria del Lions Club Giusy Giacomazzo e al Presidente del Leo Club Calogero Spallino con altri soci.

Il club ha ringraziato il socio Filippo Triolo per avere organizzato l’evento insieme ai membri del Team Volley di Ribera, così come i volontari dell’AIL locale di Ribera per quanto fatto e per quanto continueranno a fare per la comunità.

Alla cerimonia di premiazione, in rappresentanza del Lions Club di Ribera che ha sponsorizzato parte dell’evento, ha preso parte il cegretario Giusy Giacomazzo insieme agli organizzatori Filippo Triolo e al Coach Luigi Russo.

Ha vinto la squadra “PallavoloMisto” formata da Angelo Barbiera, Fabio Caruana, Daniele Pontillo Lavinia Corso e Martina Cortese. La seconda classificata è la “BellaTeam” con Filippo Triolo, Isabella Parisi, Marco Di Giorgi, Dario Pontillo; terza la “A-team” formata da Giuseppe Terrasi, Simone Palermo, Federico Gendusa e Sofia Mulè. Premio per la miglior giocatrice ad Isabella Parisi e per il miglior giocatore ad Angelo Barbiera.