Leo Club Agrigento, nuovi incarichi per Malluzzo e Castelli

Il Distretto Leo 108 Yb Sicilia, guidato dalla neo presidente Fausta Dugo, ha voluto riconoscere, al Leo Club Agrigento Host, gli obiettivi raggiunti negli ultimi due anni conferendo, alla nuova presidente del Leo Club Agrigento Host, Marta Castelli e all’immediato past president del Leo Club Agrigento Host, Salvatore Malluzzo, due importanti incarichi.

Marta Castelli, infatti, è stata designata dal presidente distrettuale, per tutto l’anno sociale 2022/2023, come segretaria della quinta area operativa, area di appartenenza dell’Agrigento Host, mentre, Salvatore Malluzzo, è stato scelto, per lo stesso anno sociale, come coordinatore, per tutto il Distretto Leo 108 Yb Sicilia, del tema globale della lotta alla povertà alimentare e allo spreco alimentare.

Malluzzo sarà anche il delegato del Distretto Leo 108 Yb Sicilia per lo stesso tema. "Siamo onorati ed anche lusingati per gli incarichi ricevuti - commentano -, simbolo di fiducia da parte della nostra presidente distrettuale e di tutto il Distretto Leo 108 Yb, fiducia che non faremo mai mancare".