Leo club Agrigento Host, via ai corsi di Blsd: ecco di cosa si tratta

Non si arrestano le iniziative di solidarietà promosse dal Leo Club Agrigento Host. Il club, infatti, ha voluto sponsorizzare dei corsi per il rilascio dell’attestato "Blsd" (adulto e pediatrico) organizzati da “Salvamento Emergency”.

Tutti i corsi si terranno ad Agrigento. Parte del ricavato dell’iscrizione sarà devoluto al tema operativo nazionale del Leo Club Italia “Leo for safety & security”, utile all’acquisto di materiale di primo soccorso da donare ad enti di primo intervento.

"Sono sempre più soddisfatto del club che mi vede in questo anno presidente - ha detto Giuseppe Castelli - sono orgoglioso dei soci, del mio direttivo, per l’impegno solidale che stanno concretando nonostante le obiettive difficoltà che si hanno a causa dell’emergenza epidemiologica da 'Covid 19' in atto. L'iniziativa che abbiamo deciso di sponsorizzare e che reputiamo formativa, ha la finalità tra le tante cose, di devolvere il ricavato della somma legata all’iscrizione al corso, al tema operativo nazionale che ci consentirà, come club, di incrementare la possibilità di acquistare materiale di primo soccorso, fondamentale in questa circostanza, ad enti impegnati nel primo intervento e a poter salvare delle vite. Noi crediamo fortemente nella solidarietà". L'iniziativa nobile è stata ideata da giovani agrigentini.