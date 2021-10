Aiuti alle famiglie indigenti, il Leo Club raccoglie 800 occhiali usati

Soddisfatti i vertici dell'host agrigentino: “Abbiamo raggiunto numeri straordinari. Un ringraziamento speciale a tutti i Comuni coinvolti, in particolare Palma di Montechiaro e Porto Empedocle, per la sensibilità dimostrata. Non ci fermeremo e continueremo in questa direzione"