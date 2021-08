Leo Club, cambio al vertice con il "Passaggio della campana": Salvatore Malluzzo è il nuovo presidente

L’hotel Dioscuri di Agrigento ha ospitato la tradizionale cerimonia del “Passaggio della campana” del Leo Club Agrigento Host che ha visto Salvatore Malluzzo subentrare a Giuseppe Castelli nella qualità di nuovo presidente per l’anno sociale 2021/2022.

Malluzzo, 27 anni, è attualmente consigliere comunale a Palma di Montechiaro e laureando in giurisprudenza: un giovane che ha sempre privilegiato il volontariato e il sociale.

Il presidente uscente Giuseppe Castelli, dopo aver esposto tutte le iniziative che sono state portate avanti durante la sua presidenza, ha ringraziato tutti i soci e il direttivo uscente per averlo affiancato “in maniera impeccabile” nonostante il periodo particolare dovuto alla pandemia.

“Sono fiducioso - ha detto Castelli - che grazie al nuovo presidente il club farà ancora di più”.

“Il mio primo obiettivo - a detto Malluzzo - sarò onorare con responsabilità, impegno e disciplina questa mia nuova carica.

Sarò un aggregatore, un primo fra i pari. Il presidente, senza i soci, non può incidere come vorrebbe e tutti saranno, dunque, parte attiva del club”. Faremo parlare i fatti e non le parole. Il motto che ho scelto per la mia presidenza rispecchia il mio pensiero ed è una frase di Padre Pino Puglisi: “Se ognuno di noi fa qualcosa, insieme si può fare molto”. Il presidente uscente Castelli avrà davanti una straordinaria carriera professionale e continuerà ad essere un punto di riferimento per il Leo Club Agrigento Host”.

Presentato, inoltre, il nuovo direttivo che sarà così composto: past president Giuseppe Castelli; vice presidente Marta Castelli; segretario Gianni Nicolò Panarisi; tesoriere Eliseo Maria Giorgio; cerimoniere Roberta Brucculeri; consiglieri del presidente Antony Dalli Cardillo e Francesco Bonfiglio.



Presentati anche due nuovi soci: Paolo D’Amato, 29 anni di Raffadali, e Francesco Bonfiglio, 26 anni di Agrigento.