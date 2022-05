"Spiagge Pulite": alunni e insegnanti dell' “Esseneto" al lavoro per rimuovere i rifiuti in viale Dune

L'estate è alle porte e riprendono anche le attività di bonifica degli arenili ad opera di volontari.

Oltre 160 alunne ed alunni dell’Istituto comprensivo "Esseneto", accompagnati dai loro insegnanti e coordinati dagli attivisti del Circolo Rabat e dagli operatori delle riserve naturali “Macalube di Aragona” e “Grotta di Sant’Angelo Muxaro”, sono intervenuti nell'area di viale Dune rimuovendo un'enorme quantità di rifiuti abbandonata in circa un chilometro di arenile.

L'attività rientra all'interno dell'iniziativa "Spiagge Pulite".

Per Daniele Gucciardo, presidente del Circolo Rabat “queste due mattinate ci hanno dato la conferma che nelle nuove generazioni si accresce sempre più la consapevolezza che le responsabilità del degrado ambientale sono primariamente dei comportamenti sbagliati dei singoli e che come cittadini occorre impegnarsi per azzerare o quantomeno ridurre al minimo l’impatto delle attività umane sull’ambiente. Il lavoro da fare in questa direzione in termini di sensibilizzazione è ancora tanto ma proprio queste giornate costituiscono occasioni per mettersi in gioco in prima persona nel contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e con esso i danni che ne vengono per gli ambienti naturali e per la salute umana”.