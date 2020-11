Manutenzione della "Ribera - Cianciana", lavori da 900mila euro: via alla gara d'appalto

Manutenzione straordinaria sulla "Ribera - Cianciana". La strada provinciale è una via di fuga sanitaria importante in quanto collega i comuni dell'entroterra dell'Agrigentino, con l'ospedale di Ribera. Gli operatori economici - fanno sapere da Libero consorzio - che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati ai lavori sulla strada provinciale -dovranno far pervenire entro le ore 12 del giorno 16 dicembre 2020, l’apposito modulo predisposto dal Libero Consorzio. I lavori - continua Libero consorzio - a base d’asta soggetta a ribasso d'asta ammontano a 882.000,00 mila euro, di cui 18.000,00 per gli oneri per la sicurezza, per un totale di 900.000,00. A questa somma si aggiungono altri oneri e tasse previste per circa 300 mila euro. lavori richiedono la realizzazione di gabbionate ad una e due file, il rifacimento di tratti di manto stradale esistente completamente dissestato; la realizzazione di giunti di dilatazione sul ponte al Km. 13+140; realizzazione di cunette e spallette.; ripristino in sagoma delle sedi stradali deformate con bitume; realizzazione di nuove barriere di protezione; collocazione di segnaletica orizzontale e verticale".

