È via vai di vip a Lampedusa: giorni di relax anche per Elisabetta Gregoraci

È ripartita da poco, ma ha promesso che tornerà. Forse già il prossimo mese. Anche la conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella Elisabetta Gregoraci è stata - così come l'ex marito Flavio Briatore - a Lampedusa.

Briatore è arrivato sabato scorso ed è partito, anche lui, stamani. Gli ex coniugi, incontrando lungo via Roma (nella foto sotto) tanti - anzi tantissimi - ammiratori non si sono affatto sottratti a selfie e foto ricordo.

Esplosa l'estate è un via vai - come da tradizione - di vip dalla maggiore delle isole Pelagie. Sono sempre di più, o perché vogliono conoscere la perla del Mediterraneo o perché se ne sono innamorati e vi fanno ritorno appena possono, i personaggi famosi che, anche soltanto per trascorrere un weekend di relax, arrivano a Lampedusa.