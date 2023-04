Turismo: boom di vacanzieri a Lampedusa, è Pasqua da record

Milanesi, romani, ma anche tanti siciliani. Esordio estivo più che soddisfacente per Lampedusa che, in questi giorni di festività pasquali, risulta essere meta di centinaia e centinaia di turisti. Almeno 500 i vacanzieri che stanno riempendo hotel e ristoranti della più grande delle isole Pelagie.

Nonostante gli echi su sbarchi di migranti, Lampedusa continua ad essere prescelta per trascorrere dei giorni di relax in perfetta simbiosi con mare e natura.

"E' un buon risultato. Nonostante le temperature non siano ancora quelle primaverili, il numero di turisti che stiamo registrando per questa Pasqua - ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, - è veramente soddisfacente. Le nostre isole vivono di turismo e i dati di questi giorni sono veramente un buon inizio per la stagione 2023".