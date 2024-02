Tumori fra i vigili del fuoco, la Uilpa: "L'indagine epidemiologica è stata chiesta al ministero?"

Indagine epidemiologica sì o no? L'istanza al ministero della Sanità è stata inoltrata oppure no? Nel turbinio di interrogativi che hanno a che fare con l'esponenziale numero di malati oncologici o con le tragedie determinate dal cancro, negli ultimi giorni, sono questi quelli più prepotenti. A rivolgerli al sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, e per conoscenza al prefetto Filippo Romano e al comandante provinciale Calogero Barbera è stata la Uilpa vigili del fuoco con il suo segretario provinciale, il capo reparto Antonello Di Malta.

"Da anni questa organizzazione ha denunciato sospette morti tra i vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa. Risulterebbe anche una alta percentuale di decessi di tumori tra la popolazione di Lampedusa rapportati all’indice di mortalità superiore a metropoli quali Palermo o Catania - ha scritto Di Malta - . Per i vigili del fuoco i sospetti ricadono su due radar installati dal 1986, a seguito di attacco missilistico di Gheddafi, e il 1998 ad una distanza di circa 400 metri dalla caserma dei pompieri". Lo scorso 5 dicembre, durante un incontro con i familiari dei pompieri deceduti e di quelli affetti da malattie cardiovascolari e tumori, Mannino si era impegnato a chiedere al ministro della Sanità un’indagine epidemiologica per sgomberare qualsiasi dubbio e individuarne eventuali cause". Da quel momento la sigla sindacale non ha saputo però più nulla e adesso, ufficialmente, torna a chiedere lumi.