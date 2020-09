"U cinema do parrinu": buona la prima e ora si pensa alle iniziative invernali

Si pensa già all'inverno. Dopo la buona riuscita della prima rassegna cinematografica, "U cinema do parrinu", ideata dall'associazione Padre Policardi in collaborazione con la parrocchia San Gerlando di Lampedusa, e con il patrocinio del Comune, si stanno già programmando le attività invernali.

"U cinema do parrinu" è stata pensata per riportare alla memoria la figura di monsignor Giuseppe Policardi, parroco di Lampedusa dal 1950 al 1998. Il sacerdote, durante gli anni del suo ministero, fra le tante iniziative messe in campo, ha dato vita al cinema parrocchiale Gaudium che aveva come scopo quello di aggregare e far divertire tutti i giovani isolani. I locali del cinema erano anche luogo di esperimenti teatrali in cui padre Policardi, con vero spirito pastorale, formava i ragazzi.

In un mese sono stati proiettati, all'aperto e gratuitamente, ben 10 film italiani degli anni Cinquanta/Sessanta. Film che hanno raccontato il dopo guerra e commedie all'italiana, riscuotendo grande partecipazione da parte degli isolani e dei turisti.