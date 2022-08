Vacanze 2022, tra le mete scelte dagli italiani c'è anche Lampedusa

Buone notizie, in questa calda estate 2022 gli italiani riprendono a viaggiare e tra le mete privilegiate c'è anche Lampedusa, che si piazza al decimo posto tra le 25 località più ricercate dai turisti italiani in Italia e nel mondo, a confermarlo i dati raccolti dal motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it.

Vediamo nel dettaglio quali destinazioni hanno preferito gli italiani per agosto 2022. Catania è la città più ricercata al mondo per trascorrere questi giorni di riposo e svago, mentre Palermo è al terzo posto e Olbia è al quinto. Inoltre, altre quindici città dieci città italiane sono tra le 25 mete più ricercate per trascorrere questi giorni di riposo e svago: Cagliari (7), Lampedusa (10), Milano (11), Napoli (16), Lamezia Terme (17), Bologna (19), Venezia (20), Brindisi (21), Torino (22) e Firenze (23). D'altra parte, diverse altre mete nel Mediterraneo sono, insieme ad altre città italiane, le destinazioni più desiderate: Barcellona al secondo posto, Zante al sesto, Palma di Maiorca all'ottavo, Santorini al nono, Malta al 13esimo, Lisbona al 14esimo, Tenerife al 15esimo, Parigi al 18esimo e Valenzia al 25esimo. Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per New York, al 24esimo posto.

Per quanto riguarda i turisti stranieri anche quest'anno la Sicilia è la più ricercata dagli europei per le loro vacanze d'agosto, e al suo interno, Catania è la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi; Palermo è la seconda scelta per i francesi. Anche per gli stessi italiani Catania è la città più ambita al mondo per trascorrere questi giorni di riposo e svago, mentre Palermo è al terzo posto. In generale Roma è la città più richiesta da viaggiatori francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi. Catania da tedeschi e Milano dai britannici

La ripartenza del turismo la ripresa del turismo è pienamente confermata dopo gli ultimi duri anni della pandemia e sembra che la maggior parte delle persone si sia lasciata alle spalle la paura del coronavirus, con una grande voglia di viaggiare e di godersi una meritata vacanza. Secondo il sito le ricerche di voli sono aumentate del 250%, mentre quelle di hotel sono aumentate del 330% nei primi sette mesi del 2022. Infatti, le ricerche per le vacanze di agosto 2022 sono già superiori del 30% di quelle dello stesso mese nel 2019. Inoltre, gli utenti passano il 50% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative, per trovare l'offerta che meglio si adatta alle loro esigenze.