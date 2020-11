Vigilanza all'hotspot, Uilpa vigili del fuoco: "Ingiustificato ritardo nei pagamenti"

Il servizio di vigilanza effettuato dai vigili del fuoco all'hotspot di Lampedusa dovrebbe essere pagato con cadenza trimestrale. I versamenti però - stando a quanto ha evidenziato il segretario provinciale Uilpa vigili del fuoco di Agrigento, Antonello Di Malta, - sono in ritardo. Ed è per questo che la sigla sindacale ha scritto al capo dipartimento dei vigili del fuoco, al prefetto, al capo del corpo nazionale, al direttore regionale Sicilia e al comandante provinciale Giuseppe Merendino.

"La convenzione tra il dipartimento delle libertà civili e Immigrazione con il dipartimento dei vigili del fuoco prevede il pagamento delle vigilanze effettuate dal personale presso l’hotspot di Lampedusa con cadenza trimestrale. Nostro malgrado, dobbiamo però rilevare e non è la prima volta, che questa convenzione non viene rispettata poiché gli addebiti per i pagamenti non avvengono mai per come stabilito - ha rilevato il capo reparto Antonello Di Malta - . Poiché da gennaio sono trascorsi quasi 12 mesi, riteniamo ingiustificato il ritardo dei pagamenti e pertanto chiediamo alla nostra all’amministrazione di liquidare urgentemente le spettanze del personale, in attesa dell’eventuale accredito da parte del dipartimento all’Immigrazione e delle liberta civili".