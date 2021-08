Spiaggia dei Conigli, nuova nidificazione di tartaruga marina

Stamattina è stata accertata la deposizione delle uova da parte della tartaruga marina all'Isola dei Conigli di Lampedusa. Lo comunica Legambiente, gestore dell'area, che aggiunge: "Si tratta del quinto nido sinora deposto sull'isola, che si conferma un’importante sito per la conservazione di questa specie".

“Contemporaneamente registriamo i positivi risultati in termini ambientali e di godibilità dei luoghi grazie alla limitazione degli accessi sulla spiaggia definita con l’assessorato regionale Territorio e ambiente lo scorso 22 luglio - dichiara Angelo Dimarca di Legambiente, direttore della riserva naturale -. Abbiamo realizzato in questi giorni nuove staccionate a tutela delle aree fruibili e di quelle destinate alla conservazione naturalistica, un punto d’ombra all’ingresso della riserva per i turisti in attesa e altri presidi informativi, consolidando un modello gestionale per una fruizione compatibile, responsabile e gratificante, ed evitando assembramenti ed impatti sull’ambiente naturale protetto. Sono ormai a regime i 550 accessi la mattina e i 550 il pomeriggio”.