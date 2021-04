Più vaccini e tamponi, a Lampedusa si potenzia la lotta al Covid

Più vaccini, tamponi e personale sanitario a Lampedusa e Linosa. Nelle isole Pelagie arrivano altri due infermieri e un medico a potenziare l’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca), per dare nuovo impulso all’attività di immunizzazione e tracciamento.

La linea d’intervento - spiega con una nota il commissario all'emergenza Covid di Palermo, Renato Costa - è stata meglio definita oggi dopo un incontro svoltosi nel pomeriggio tra lo stesso Costa, il sindaco Salvatore Martello e il responsabile del presidio territoriale assistenziale locale Francesco Cascio.

A partire dal 3 maggio verrà impressa un’accelerazione alla campagna vaccinale nelle isole Pelagie. “Ci impegniamo a vaccinare dal Coronavirus tutte le persone aventi diritto e rientranti nelle categorie prioritarie - afferma il commissario Costa -. Abbiamo già fatto avere al comune di Lampedusa e Linosa una macchina per processare i tamponi. L’Usca, inoltre, verrà dotata di ulteriore personale sanitario e di nuovi tamponi antigenici di seconda generazione, che serviranno per chi fa ingresso nelle due isole e per qualunque altra esigenza epidemiologica. Lampedusa e Linosa non saranno lasciate sole”.

Una promessa che rassicura il sindaco Martello e che vede accolte le sue richieste, avanzate nei giorni scorsi, di prestare maggiore attenzione alle necessità delle isole Pelagie: “Finalmente si concretizza una linea ufficiale su come garantire la vaccinazione a Lampedusa e Linosa - dichiara, soddisfatto, il primo cittadino -. Lo stesso per le operazioni di tracciamento, che ci aiuteranno a garantire sicurezza ai nostri cittadini”.