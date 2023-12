ITS Sicani, si diplomano 27 tecnici nella filiera olivicola: è la prima volta in Sicilia

E' arrivato il giorno del diploma per 27 studenti del corso “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali – Filiera Olivicola” dell'Istituto tecnico superiore per l’agricoltura e l’alimentazione – Sicani con sede a Bivona.

Si tratta di un titolo di alta specializzazione nell'ambito dell'agroalimentare, che viene rilasciato per la prima volta in Sicilia, corrispondente al V° livello del “Quadro Europeo delle Qualifiche” che viene consegnato al termine di un percorso formativo nell’ambito della filiera olivicola che ha come obiettivo quello di "formare figure professionali in grado di gestire e valorizzare il patrimonio olivicolo, dalla produzione alla trasformazione, dalla commercializzazione alla promozione. I corsisti hanno acquisito competenze tecniche, normative, gestionali e di marketing, oltre a conoscere le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche degli oli di oliva vergini ed extravergini".

La Fondazione "Its Sicani", ha avviato intanto altri due corsi innovativi: "Experience Manager delle Filiere Agroalimentari" con sede a Sciacca e "Digital Marketing Manager per l’agroalimentare" con sede a Palermo. Due percorsi formativi gratuiti cui è possibile accedere con il possesso del diploma di istruzione secondaria.