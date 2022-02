“Italy Expò” in Florida, l’agronomo Angelo Cannella a Tampa per promuovere la gastronomia agrigentina

I prodotti agro-alimentari della provincia agrigentina saranno protagonisti, nel primo fine settimana di febbraio, a “Italy Expo” in Florida, l’iniziativa promossa a Tampa dalla locale comunità italo-americana per sostenere le importazioni “Made in Italy”.

A promuovere le eccellenze del territorio sarà l’agronomo bivonese Angelo Cannella che illustrerà la natura, la cultura, le bellezze paesaggistiche e architettoniche del territorio agrigentino e siciliano con particolare attenzione all’aspetto gastronomico.

“Sarà una grande occasione di promozione per l’Agrigentino - ha detto il presidente provinciale dell’Ordine degli agronomi e dei dottori forestali Maria Giovanna Mangione - e siamo lieti che sia un nostro iscritto a rappresentare il territorio in un contesto internazionale di questo livello. Siamo sempre più convinti che le nostre eccellenze agro-alimentari siano lo strumento migliore per promuovere questo territorio e che in tal senso gli agronomi abbiano un ruolo di primo piano”.