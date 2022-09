Poste Italiane, l'Isee anche on line con pochi passaggi

Bastano pochi minuti per richiedere anche on-line, in modo semplice e veloce, i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2020 e necessari per la presentazione dell’attestazione Isee (indicatore della situazione economica equivalente) che permette di accedere alle agevolazioni riconosciute ai cittadini in termini di prestazioni (bonus nido, bonus per i libri scolastici, riduzione per la tariffa della mensa scolastica, riduzione per tasse universitarie e borse di studio e reddito di cittadinanza).

Lo fa sapere Poste Italiane con una nota del suo ufficio stampa. "La certificazione - spiega l'azienda - è disponibile in tempo reale; per poterla ottenere è necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata. Il documento, che viene emesso su richiesta dell’intestatario, racchiude tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’Isee relative ai prodotti finanziari".

Sui siti poste.it e postepay.it, i dati per la presentazione dell’attestazione Isee possono, inoltre, essere richiesti anche grazie all’assistente digitale di Poste Italiane. Disponibile inoltre il numero verde 800.00.33.22.