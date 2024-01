Iiss "Fermi", via all'Open day 2024: tre domeniche dedicate ai futuri studenti

IIS "Fermi" di Aragona, tutto pronto per l'open day che si terrà i prossimi 21 e 28 gennaio e 4 febbraio dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00. Un'occasione, ovviamente, per incontrare genitori, docenti e futuri studenti che avranno l'opportunità di incontrare gli insegnanti e il personale amministrativo ed esplorare soprattutto le moderne strutture laboratoriali dell'istituto e gli spazi dedicati all'apprendimento e al benessere degli studenti.

"Gli studenti - dice una nota inviata dalla scuola - assisteranno a presentazioni dettagliate dei programmi didattici offerti, comprendendo l'approccio pedagogico e le opportunità di apprendimento personalizzate. Parteciperanno ad attività interattive e dimostrazioni pratiche per sperimentare in prima persona il nostro ambiente educativo dinamico. Riceveranno dettagli sulle modalità di iscrizione, i requisiti e i tempi per garantire una transizione senza intoppi nel nostro istituto".



Per ulteriori informazioni o prenotazioni: https://www.iissfermi.it/ Orientamento2024