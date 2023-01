Gemellaggio tra Siculiana e Invorio, i sindaci: "Insieme per la promozione turistica"

Da Siculiana fino in provincia di Novara per un gemellaggio in nome della cultura e del turismo. A stilare un accordo con la cittadina piemontese di Invorio è stato il sindaco Peppe Zambito.

Il primo cittadino, insieme ad una delegazione dei volontari siculianesi, si trova adesso in Piemonte per partecipare a una serie di iniziative di presentazione del gemellaggio promosso in occasione dei 60 anni dal 1963, anno in cui diversi nuclei familiari provenienti dai comuni agrigentini di Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle emigrarono ad Invorio.

“Una bella occasione di scambio di esperienze – ha detto Zambito - legate alla salvaguardia del territorio e al turismo sostenibile. Il gemellaggio ha anche l’obiettivo di costruire un forte legame turistico con la cittadina piemontese. L’iniziativa nasce da famiglie siciliane che negli anni sessanta si sono trasferite ad Invorio, è bello per me constatare come si sono perfettamente integrate con la comunità impegnandosi in attività di impegno civile”.

“Il gemellaggio – si legge nel documento sottoscritto - intende perseguire in via prioritaria, ma non esclusiva, le seguenti finalità: favorire il senso di amicizia e collaborazione fra le rispettive comunità. Organizzare iniziative di scambio di esperienze e collaborazione su ogni aspetto della vita sociale e culturale dei comuni. Attivare relazioni di natura sociale, culturale e turistica. Promuovere il patrimonio ambientale e culturale locale”.