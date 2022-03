“L’inverno di Lampedusa”, documentario dedicato all’isola in onda su Rai 5: ecco quando vederlo in tv

Andrà in onda domenica 27 marzo alle 22, su Rai 5, il documentario di Lucrezia Lo Bianco intitolato “L’inverno di Lampedusa”. Un viaggio per immagini che racconta l'ultimo lembo di territorio italiano prima della costa africana: una magnifica isola a sud della Sicilia che forma, assieme all'isola di Linosa e allo scoglio di Lampione, l'arcipelago delle Pelagie (ovvero ''isole d'alto mare'' secondo l'etimologia greca).

Ma Lampedusa è anche terra di confine tra due mondi, racchiude caratteristiche ambientali di due continenti assai diversi: l'Africa e l'Europa. Basti pensare che dista 210 km dalle coste siciliane e solo 152 km da quelle africane. Definita ''i Caraibi d'Europa'', qui si viene per il mare. Fino a una trentina d'anni fa Lampedusa era meta soltanto di un cosiddetto turismo d'élite. Quello di massa ha scoperto quest'isola solo in tempi recenti, in parte per la lontananza e probabilmente perché altre isole della Sicilia sono comunque belle e più accessibili.

Amanti della pesca, qualche famiglia molto adattabile, pochissime strutture d'accoglienza e basta. L'attacco missilistico libico contro Lampedusa, nell'aprile del 1986 - oltre a segnare una grave crisi diplomatica tra Italia e Libia - ha bloccato lo sviluppo dell'isola che invece di per sé avrebbe avuto, oltre alle potenzialità delle sue splendide spiagge, moltissima storia da raccontare.