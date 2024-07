Inner Wheel club: Lea Provenzani Ceserani è stata riconfermata presidente

Lea Provenzani Ceserani è stata riconfermata presidente del club service di Agrigento per l’anno sociale 2024/2025. “Passaggio della campana” dell’Inner Wheel club di Agrigento per l’anno sociale 2024/2025.

Ecco come è composto il nuovo direttivo: presidente Lea Provenzani Ceserani; vice presidente Marcella Riccobono; segretaria Patrizia Vitellaro Di Giovanni; tesoriera Rita Vita Pistone; referente internet Alessia Attanasio Mirabelli; addetto stampa Ornella Mulè Agnello; delegata al voto Lina Attanasio Letizia; Charman all’espansione, Costanza La Gaipa Gacioppo. Consiglieri: Antonella Antonica Carrozzieri, Claudia Crosta De Luca, Maria Rosa Fallea Marano, Gabriella Lo Zito Alletto e Maria Carmela Sciabica Infurna.

Ha aperto e condotto la cerimonia, in un clima di amicizia, la segretaria del club Patrizia Vitellaro Di Giovanni. La Presidente Lea Provenzani Ceserani, riconfermata anche per l’anno 2024/2025, ha illustrato tutte le attività di service che hanno impegnato il club nel corso dell’anno appena trascorso, anno ricco di soddisfazioni e di iniziative culturali e sociali. È stata anche l’occasione per presentare ed accogliere all’interno della famiglia Innerina due nuove socie, Marilena Patti e Carmela Perricone.

Al termine della cerimonia di presentazione delle due nuove socie, la presidente Lea Provenzani Ceserani ha tracciato gli obiettivi per il nuovo anno, un programmo ricco, stimolante ed ambizioso.