Centro storico, ufficio tecnico e ruolo dei professionisti: gli ingegneri incontrano Micciché

Più concertazione per quanto riguarda le scelte politiche di programmazione territoriale, maggiore efficienza degli uffici, più certezza delle procedure e più dialogo.

Poche e semplici le osservazioni fatte dall’Ordine degli ingegneri di Agrigento al sindaco Franco Micciché, ieri sera in visita insieme agli assessori con deleghe connesse a infrastrutture, viabilità e lavori pubblici, cioè Gerlando Principato e Antonino Costanza Scinta.

Ad accoglierlo, oltre il presidente Calogero Zicari, il vicepresidente Francesco Buscaglia e il segretario Achille Furioso, i consiglieri Maria Micciché, Epifanio Bellini, Calogero Cucchiara, Angela Rizzo e Giuseppe Di Miceli.

"Un incontro estremamente costruttivo - viene sottolineato dagli ingegneri -, con il sindaco che ha manifestato massima apertura nei confronti dell’Ordine, chiedendo collaborazione sulle numerose e complesse tematiche che riguardano la programmazione urbanistica, nel rispetto, è stato chiarito, dei reciproci ruoli e della figura dei professionisti. Una delle prime occasioni di confronto sarà certamente la realizzazione del Piano triennale delle opere pubbliche".

Micciché, insieme ai suoi assessori, ha preso importanti impegni, a partire dalla definizione in tempi celeri delle pratiche di sanatoria edilizia oggi non ancora esitate, passando per un efficientamento del settore Urbanistica e Lavori pubblici.

“Abbiamo ricevuto con gran piacere il sindaco perché, come tecnici, vogliamo essere protagonisti della vita di questo comune – ha detto il presidente Lillo Zicari -. Crediamo che le potenzialità della città siano enormi e noi possiamo dare un contributo. Si è trattato di un primo confronto interlocutorio, auspichiamo adesso la convocazione di un tavolo con la rete delle professioni tecniche”.

“Mi preme tanto che la città di Agrigento riesca a completare tutta una serie di progetti strategici che si attendono da tempo – ha detto Micciché –, tra cui lo smaltimento delle pratiche di sanatoria arretrate che realizzeremo anche con il contributo di tecnici esterni".