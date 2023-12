Scrisse e regalò un brano per flauto al suo amico medico di Sciacca, eseguito a Roma inedito di Morricone

Il brano per flauto che, nel 2013, Ennio Morricone scrisse e donò al medico di Sciacca, Nicola Schittone, per il suo cinquantesimo compleanno è stata eseguito, per la prima volta, a Roma, durante un concerto che si è svolto nell'auditorium del 'Goethe Institut'.

Dieci anni dopo, il dottore Schittone, appassionato di colonne sonore e amico personale del grande compositore, ha deciso di mettere a disposizione del pubblico quel regalo, da lui definito "il dono più inimmaginabile mai ricevuto in vita mia". Ha così telefonato a Paolo Zampini, flautista e tra i più stretti collaboratori di Morricone, consegnandogli la partitura. "Noi musicisti che lavoravamo con il maestro non avremmo mai immaginato di potere ricevere un regalo di compleanno del genere. Il suo amico Nicola Schittone c'è riuscito", ha detto il flautista. Ed è stato proprio Zampini ad eseguire in pubblico per la prima volta quella composizione, che Morricone intitolò "CinquantEnNico", titolo contenente (con le indicazioni delle iniziali in maiuscolo) la fusione dei nomi dei due amici. Brano che è adesso destinato ad essere inciso e pubblicato all'interno di un'opera discografica contenenti gran parte dei brani per strumenti solisti composti dal musicista romano, due volte premio Oscar.