Piccoli "Guardiani della bellezza" a scuola: incontro con il Wwf area mediterranea

Piccoli "Guardiani della bellezza" a Villafranca Sicula. Oggi gli studenti dell'Ic "Roncalli" hanno accolto il presidente del Wwf Sicilia area mediterranea, Giuseppe Mazzotta.

I ragazzi hanno posto numerose domande soprattutto su temi come l'emergenza climatica, la salvaguardia della biodiversità, la produzione energetica. Mazzotta ha esortato i giovani “a non lasciarsi abbindolare dal risolvere i problemi di oggi senza pensare al futuro, perché con la scusa della guerra si può far dimenticare che tutti i mali di cui soffre oggi il pianeta sono dovuti all'effetto serra provocato dalla produzione di energia da fonti fossili, come gas, petrolio, carbone. Il futuro non può e non deve essere ipotecato dagli anziani, che oggi risolvono il loro problema di approvvigionamento energetico, facendo dimenticare la catastrofe incombente per il nostro pianeta a causa dell'effetto serra”.

A conclusione della manifestazione è stato consegnato a ciascun alunno l'attestato di nomina del WWF Sicilia area mediterranea di “Guardiano della Bellezza che la natura offre all'umanità e che nel territorio agrigentino si svela anche attraverso le opere artistiche stratificate nei secoli".

I bambini, rispetto ai grandi, hanno una prospettiva lunga e sanno che il loro futuro si costruisce oggi.