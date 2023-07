Compagni di scuola si ritrovano mezzo secolo dopo: ecco la “Quinta C” del Brunelleschi

A distanza di ben 50 anni la “Quinta C” dell’istituto tecnico commerciale “Brunelleschi” di Agrigento del 1973 si è riunita nella sua quasi totalità.

Un incontro carico di emozioni e ricordi: mezzo secolo dopo il diploma con quasi tutti gli ex compagni che si sono riuniti a cena grazie all’impegno di uno di loro, Enzo Di Rosa, che con determinazione e impegno è riuscito a contattarli. Un vero e proprio tuffo nel passato che li ha visti condividere cinque anni delle loro vite fino al diploma, dimostrando che gli affetti e le amicizie sincere vanno ben oltre il tempo. Così come rimarrà indelebile in ognuno di loro il ricordo di questa bellissima giornata che - raccontano - “è stata come una carezza al cuore”.