Giornata internazionale dei diritti della donna, al "Politi" si parla di violenza di genere

Oggi, 8 marzo 2022, in occasione della ricorrenza della "Giornata internazionale dei diritti della donna", il commissario capo Francesco Sammartino, in rappresentanza della Questura di Agrigento, è intervenuto in un convegno organizzato dai docenti del Liceo delle Scienze Umane "Raffaele Politi" di Agrigento e dai rappresentanti del Centro antiviolenza e antistalking "Telefono Aiuto" di Agrigento.

"La tematica trattata, da un lato - dice una nota - è stata dettata dalle tante conquiste sociali, economiche e politiche che le donne negli anni hanno raggiunto, ma di contro sono state messe a fuoco le violenze fisiche e psicologiche, le discriminazioni e le vessazioni a cui talune donne sono costrette a soggiacere in molte parti del mondo. Altro tema dominante dell'incontro è stato quello dell'attuale guerra in Ucraina con le donne, madri, mogli, figlie in fuga dal loro paese per la sopravvivenza"