Storia e folklore per promuovere l’inclusione sociale ad ogni età: l’impegno del corteo storico di Cammarata-San Giovanni Gemini

Nel corso dell’ultima edizione del “Mandorlo in fiore”, appena conclusa, tra i gruppi che per la prima volta hanno sfilato per le vie di Agrigento, è stato presente anche il corteo storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata- Duchi di San Giovanni Gemini che ha puntato tutto sulla partecipazione di persone di diverse età. “E’ davvero importante fare storia promuovendo il valore dell’inclusione ad ogni età - ha detto la professoressa Irene Catarella, presidente degli Abatellis Branciforti Conti di Cammarata-Duchi di San Giovanni Gemini che ha fondato nel 2018 - perché i protagonisti sono persone dai 6 anni in sù, con delle punte di diamante che sono le nostre principessine/principesse e i ragazzi eccezionalmente abili, come li chiamiamo noi, dell’Arca Onlus. Sfiliamo con la gioia di fare storia e di stare insieme in allegria e armonia.

Gli Abatellis Branciforti, con occhi brillanti, hanno camminato al viale Della Vittoria nella giornata conclusiva del ‘Mandorlo in fiore’ in mezzo a migliaia di persone che applaudivano”. Il gruppo fa parte dell’USARS - Unione Siciliana Associazioni Rievocazioni Storiche - e vanta la partecipazione a numerose manifestazioni di prestigio in tutta la Sicilia. Il gonfalone, ideato dalla stessa presidente, è unico nel suo genere in quanto presenta due stemmi: il grifone nero su campo giallo degli Abatellis o Patella provenienti dalla Toscana e il leone dorato con le zampe mozzate su campo blu dei Branciforti il cui capostipite fu Obizzo, cavaliere di Carlo Magno. La notorietà e la fama delle due famiglie nobiliari è testimoniata dai palazzi omonimi, capolavori architettonici presenti a Palermo.