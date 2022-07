Stop agli incidenti sul lavoro: Ordine degli ingegneri e Inail siglano protocollo d'intesa

Basta incidenti sul lavoro. L’Ordine degli Ingegneri e l’Inail di Agrigento hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per dar corso a quella che sarà una vera e propria lotta contro gli infortuni sul lavoro.

Il consiglio dell’Ordine degli ingegneri, presieduto da Achille Furioso, ha ritenuto opportuno rilanciare una delle tematiche più attuali e sensibili che riguarda la professione di ingegnere ed i cantieri edili in particolare. La cultura della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro avrà un nuovo impulso mediante una maggiore collaborazione operativa con la direzione provinciale dell’Inail di Agrigento, diretta da Filippo Buscemi. Il protocollo verrà presentato mercoledì, alle 10, alla sala convegni “Guggino" dell’Ordine, in via Gaglio 1, ad Agrigento. Il protocollo prevede anche l’organizzazione di eventi, iniziative, workshop per la promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro e la riduzione degli incidenti e malattie professionali.