Università, inaugurato il nuovo anno accademico: arriva anche il corso di laurea in Scienze infermieristiche

“Spero che sia un futuro roseo, crediamo che la dimensione del polo territoriale sia a misura di studente. Noi vogliamo investire su Agrigento, portando nuovo corsi di laurea, master e dottorati con una offerta formativa che sia espressione del territorio”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, Massimo Midiri: magnifico rettore dell'università di Palermo in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico a margine della cerimonia che si è svolta al teatro Pirandello di Agrigento.

Dalla città dei Templi è stato annunciato l'avvio, per il prossimo anno accademico l'avvio del corso di laurea in Scienze Infermieristiche che testimonia il ruolo primario del polo agrigentino in seno all'ateneo palermitano. Per l'occasione presente ad Agrigento anche il noto virologo Fabrizio Perlasco che dal palco del Pirandello, ha tenuto una lezione su “Pandemia, scienza e comunicazione”.