Inaugurato circolo a Favara, presente anche la deputata Carolina Varchi

Ieri sera a Favara, in via IV novembre, è stato inaugurato il locale Circolo territoriale. Presenti all'evento, la deputata nazionale, on. Carolina Varchi, il Commissario di FdI per Agrigento, Calogero Pisano, il già Portavoce provinciale, Fabio La Felice, il Presidente del Circolo, Antonio Moscato, la vice Presidente, Mariagrazia Alongi, il Portavoce cittadino di Fratelli d'Italia, Andrea Barba ed il Portavoce cittadino di Gioventù Nazionale, Stefano Nobile.