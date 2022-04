Lampedusa Isola di pace, Fico: "I profughi non hanno nazionalità"

"Da Lampedusa arriva un messaggio di pace, sono molto lieto che vi sia questa manifestazione. E' un momento in cui è importante parlare di pace, di accoglienza, di integrazione. Ed è importante essere qui, Lampedusa è una città simbolo per questo". Lo ha detto dai microfoni di AgrigentoNotizie il presidente della Camera, Roberto Fico, giungendo sul sagrato del santuario della Madonna di Porto Salvo, dopo aver lasciato cadere una corona di fiori - assieme al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa e al sindaco delle Pelagie, Totò Martello - sul punto esatto in cui il 3 ottobre del 2013 naufragò un barcone carico di migranti.

"Il ministro dell'Interno, Lamorgese, e il ministero stanno lavorando e anche in un ottimo modo" - ha aggiunto il presidente Fico in merito a quanto chiesto dalle Ong, ossia superare la logica degli hotspot e delle navi quarantena.

"L'Europa quando si parla di profughi e immigrazione deve fare insieme e collettivamente la propria parte perché, qui, in Italia, in passato, ci siamo sentiti lasciati soli e invece l'Europa, tutta insieme, deve lavorare alla gestione dei flussi migratori che non si fermeranno mai". Il presidente della Camera è sulla più grande delle isole Pelagie per partecipare alla prima giornata di "Lampedusa, isola di Pace": una tre giorni di eventi per richiamare l'attenzione di tutto il mondo. Il dibattito che si è svolto nel Santuario è stato organizzato, dall'amministrazione comunale delle Pelagie, nell'ambito del progetto Siren.

"Adesso, con la guerra in Ucraina, l'Europa deve fare la sua parte, ma l'Italia sta facendo la propria parte, dimostrando grande accoglienza e generosità - ha aggiunto il presidente Fico - . I profughi sono profughi e non c'è distinzione. Anche i profughi che arrivano dall'Ucraina, ma non sono ucraini, sono profughi. Non va fatta nessuna distinzione".