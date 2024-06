Primi assaggi di Capitale della cultura: in estate concerto del Volo nella Valle dei templi

Un mega concerto del Volo nel cuore della Valle dei templi arriverà questa estate per "benedire" Capitale della cultura 2025.

Il programma dell'evento è ancora riservatissimo, ma da settimane si lavora per rendere possibile un appuntamento di grande prestigio ma che sarà solo per pochi.

Secondo quanto finora trapelato lo spettacolo, che si svolgerà davanti al tempio della Concordia e che potrebbe essere ripreso per la realizzazione di un video promozionale della città in vista dell'appuntamento del prossimo anno, potrebbe infatti essere solo a inviti. Questo perché l'area antistante il monumento non può contenere un numero di persone particolarmente alto, e nonostante le polemiche che ne seguiranno la decisione degli organizzatori pare sarà orientata in questo senso.

Tutto dovrebbe avvenire entro luglio, a patto che si riesca ad ottenere dalla Regione il trasferimento delle somme necessarie, rientranti nel fondo destinato agli eventi 2024 di Capitale della cultura. Tra l'altro, secondo quanto si dice, il costo dello spettacolo potrebbe ammontare ad alcune centinaia di migliaia di euro tra costi di organizzazione, pagamento artisti eccetera.

L'idea, comunque, è quello di creare una "vetrina" che lanci Agrigento verso il 2025, con la speranza che a gennaio la città sia pronta a far fruttare questa grande opportunità.