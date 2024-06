Il Volo per la prima volta in piazza San Marco, il 4 luglio evento speciale in attesa di tornare tra i templi

Per i 3 ragazzi de Il Volo si preannuncia un’estate piena di novità importanti. Smentite le voci, qualora avessero mai avuto fondamento, di una crisi dovuta al recente battibecco in diretta radio tra Piero Barone e Gianluca Ginoble, ora è il momento di scrivere una nuova pagina. Che è quella della svolta prima di tutto: lo si era capito a Sanremo con “Capolavoro” che apriva la strada ad un’impronta decisamente pop e soprattutto ad una serie di canzoni inedite che avevano il compito di sdoganare l’immagine di eterni “enfant prodige” capaci solamente d’interpretare brani altrui.

E così Piero, Gianluca e Ignazio sono pronti ad essere protagonisti del tour “Tutti per uno - Capolavoro”. Una delle tappe più esclusive, che è stata presentata in pompa magna, è quella in programma il 4 luglio a Venezia. Per la prima volta Il Volo si esibirà in piazza San Marco. Il concerto non prevede soltanto le canzoni inedite ma i più grandi successi della tradizione italiana con l’immancabile tributo ad Ennio Morricone.

Nel frattempo hanno già raggiunto il traguardo dei 15 anni di carriera e si godono il successo di “Capolavoro” che, dopo Sanremo, è stato certificato “Disco d’oro”. Ma il “peso” di questi ragazzi si misura soprattutto grazie alla scelta, non a caso, di collocarli in una delle piazze più suggestive d’Italia per dare il via alla stagione dei concerti dell’estate 2024. Un traguardo che arriva dopo le date all’estero e soprattutto al successo degli eventi televisivi su Canale 5 che hanno contribuito ad amplificare una popolarità già enorme.

La presentazione del concerto veneziano, ad un mese esatto di distanza, si è svolta nel prestigioso salone da ballo del museo Correr. L'incontro con i giornalisti è stato preceduto da una visita privata con il sindaco di Venezia a Ca' Farsetti.

E proprio il primo cittadino della città sull’acqua non ha risparmiato parole di elogio: ”Nel cosiddetto salotto più bello del mondo - ha detto Luigi Brugnaro - ospitiamo 3 giovani artisti straordinari che, dopo 15 anni, hanno raggiunto un incredibile successo internazionale. La tappa del loro tour a Venezia aprirà la stagione musicale di piazza San Marco ed il 4 luglio è sicuro che assisteremo ad uno spettacolo che nessuno più dimenticherà. Soprattutto Piero, Gianluca e Ignazio non lo dimenticheranno”.

Intanto Agrigento non dimentica Il Volo e infatti si sta lavorando ad un progetto che intende riportare il trio nella Valle dei templi. Non a Piano San Gregorio ma addirittura ai piedi del tempio della Concordia già questa estate.