La “carovana” agrigentina guidata da Jannuzzo fa il tutto esaurito: per 3 giorni il teatro Pirandello sarà pieno

E’ arrivata la conferma: il teatro Pirandello sarà pieno per 3 giorni di fila per la messinscena della commedia “Il padre della sposa” con Gianfranco Jannuzzo. E’ uno spettacolo decisamente “agrigentino” dato che nel cast, oltre a Jannuzzo, figurano anche altri attori di casa nostra: Gaetano Aronica e Marcella Lattuca. E a produrre è Francesco Bellomo, anche lui originario della città dei templi.

Appuntamento il 16, 17 e 18 febbraio per uno spettacolo che è stato ormai riconosciuto come tra i più interessanti della stagione teatrale italiana.

Giovanni, il dentista divorziato interpretato da Gianfranco Jannuzzo, promette di regalare al pubblico momenti di puro divertimento ed emozione. La trama coinvolgente seguirà appunto le vicende legate a Giovanni, padre di Alice (interpretata da Martina Difonte), in preda al caos dei preparativi per il matrimonio imminente. Ludo, rampollo di una ricca famiglia, sta per unirsi in matrimonio con lei. Ma l'ansia del padre, le gaffe e l'invasione casalinga di Boris, il wedding planner eccentrico interpretato da Gaetano Aronica, porteranno a situazioni esilaranti.

Grande attesa anche per vedere Barbara De Rossi in veste comica. Completano il cast Roberto M. Iannone e Lucandrea Martinelli. La regia è di Gianluca Guidi.