Jannuzzo, Aronica e Lattuca: i tre attori agrigentini pronti ad entusiasmare il pubblico “di casa”

Si era parlato ampiamente di loro per il debutto stagionale a Roma, dove il pubblico della Capitale li aveva applauditi per la “prima” dello spettacolo. Ora il trio di attori agrigentini, Gianfranco Jannuzzo, Gaetano Aronica e Marcella Lattuca (ma c’è anche Francesco Bellomo, anche lui agrigentino, che produce) è pronto a “confrontarsi” con il pubblico di casa, quello del teatro Pirandello: un appuntamento che, inevitabilmente, li caricherà di emozione.

“Il padre della sposa”, per la regia di Gianluca Guidi, è ormai prossimo ad andare in scena nella città dei templi. Il nuovo appuntamento in cartellone, al teatro Pirandello, è proprio quello che riguarda la commedia tratta dal romanzo di Edward Streeter (testo originale di Caroline Francke). Il 16, 17 e 18 febbraio Jannuzzo, Aronica e Lattuca saranno sul palcoscenico con Barbara De Rossi e Martina Difonte.

“E’ un testo molto divertente - spiega Gianfranco Jannuzzo - con tutti i canoni della commedia che promette di divertire il pubblico. E’ la storia di un padre che non riesce ad accettare che la sua ‘bambina’ si sposi, andando via di casa con un atro uomo. Una cosa che, in tutte le famiglie, è stata spesso considerata ‘contro natura’ per un genitore maschio. Per il papà è un colpo al cuore dopo che la figlia gli ha dato una grande soddisfazione frequentando un master in America con il massimo dei voti.

Lui porrà a lei e al resto della famiglia una domanda che oggi consideriamo decisamente arcaica: l’uomo che vuoi sposare potrà mantenerti? Quesito che né la ragazza né la madre accetteranno".

La mamma di lei, a proposito, è Barbara De Rossi. "Un’attrice - continua Jannuzzo - che per me è stata una sorpresa, soprattutto per i suoi straordinari tempi comici. E’ una grande professionista che possiede la capacità di fare da collante tra tutti i membri della compagnia. E’ una persona che da il buon esempio, la prima ad arrivare e l’ultima ad andarsene, molto umile e concreta, mai capricciosa pur potendoselo permettere dato il suo notevole ‘peso’ artistico. Mi auguro sempre di trovare compagni di lavoro così, capaci di creare armonia nel gruppo”.