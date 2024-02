"Il padre della sposa", weekend al teatro Pirandello per Gaetano Aronica: "Questo spettacolo per me è come una terapia"

Per Gaetano Aronica recitare ne “Il padre della sposa” è una sorta di terapia. Uno spettacolo che conosce ormai benissimo, che lo diverte grazie ad un personaggio che possiede una certa dose di “follia” che appartiene anche al suo interprete. Nulla di più piacevole, insomma, per un attore ormai veterano che si misura con un ruolo leggero, ma non per questo da trattare con un approccio superficiale.

Aronica, che ha fatto tanto cinema e tanto teatro da entrambe le parti della barricata, da attore e da autore, è uno dei protagonisti de “Il padre della sposa”, commedia diretta da Gianluca Guidi con Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi. Sul palco anche Martina Difonte e Marcella Lattuca. Produce Francesco Bellomo. Di agrigentini in questo progetto ce ne sono dunque quattro: Jannuzzo, Lattuca, Bellomo e, appunto, Aronica.

Andrà in scena venerdì 16, sabato 17 e domenica 8 febbraio al teatro Pirandello: 3 serate (solitamente ne sono previste 2) che hanno già fatto registrare il “tutto esaurito”: i biglietti sono stati letteralmente polverizzati in pochissimo tempo.

Il testo originale è di Caroline Francke ed è tratto dal romanzo di Edward Streeter con adattamento italiano di Gustavo Verde.

Giovanni, dentista sposato con Michelle e padre di famiglia, ha una bella figlia, Alice, che sta per convolare a nozze; figlia a cui vuole molto bene e di cui è molto geloso. La ragazza sta per sposare Ludo, rampollo di una ricca famiglia, ma l’imminente matrimonio avrà un effetto straziante sul povero padre, che in cuor suo non accetta l’idea che oramai la figlia sia una donna. Il solo pensiero di lasciare la sua adorata fanciulla nelle mani di uno sconosciuto lo fa andar di matto. A peggiorare le cose ci si metterà anche l’esorbitante costo del matrimonio. Così la famiglia e i parenti del povero dentista vivranno momenti di alta tensione, essendo testimoni dei suoi bizzarri comportamenti che si amplificheranno dopo l’incontro con Boris, il noto eccentrico “wedding planner” (Gaetano Aronica), incaricato di organizzare una cerimonia sofisticata.