Amore e lotta nelle poesie di Alaimo Di Loro, presentato "Il fuoco e la luna"

Si è svolta al Circolo Empedocleo, la presentazione del libro “Il fuoco e la luna” di Lillo Alaimo Di Loro edito da Akkuaria. Dinnanzi a un pubblico folto e partecipe, l’Autore ha conversato con la scrittrice Lia Lo Bue, che ha proposto l’esegesi di alcuni testi nei quali microcosmo e macrocosmo si compenetrano. Una poesia delle piccole cose, destinata a rispecchiare le dinamiche della vita.

Lillo Alaimo Di Loro ha sottolineato come “sebbene ci accadano eventi spiacevoli, ci sia sempre spazio per la speranza, così come per la nostra Sicilia, che è possibile riscattare suscitando un dibattito culturale nel quale si ammetta la possibilità del contraddittorio in nome della libertà del pensiero».

Le poesie di Lillo Alaimo sono supportate dalla necessità di lottare per le questioni civili, aspetto, questo, messo in luce nell’intervento dello scrittore Alberto Todaro, che ha parlato dei temi chiave del libro a partire da parole quali lotta, pane, politica. Parole per le quali si auspica un rafforzamento del significato originario: il pane è lavoro, è vita ed è giusto rivendicare il proprio diritto alla vita da parte di coloro che ne vengono privati sia fisicamente sia per mezzo di manovre e interessi di Stato.

«Un tempo ci si definiva compagni, con parola profonda che rinvia alla condivisione del pane» ha sottolineato Alberto Todaro e Lillo Alaimo Di Loro, in nome di un senso di profonda comunione fra uomini, ha riportato esempi nei quali gli Stati intervengono con prepotenza sulle vite dei cittadini, come se lo Stato agisse dall’esterno invece che in rappresentazione dei cittadini nel loro insieme. Nel dibattito si è parlato delle norme restrittive messe in atto nel periodo Covid e della necessità di informarsi adeguatamente e senza filtri, al di là degli interessi di parte.

Al tavolo era presente anche la giornalista Giovanna Neri che si è soffermata sul tema dei diritti alle donne e della parità di genere. Ne è sorto un dibattito sul principio femminile e sul tema della maternità: «la madre è quella di ciascuno di noi, ma anche il principio della maternità, che è universale» ha concluso l’Autore.

Ad allietare la serata, le esecuzioni al pianoforte di Gianni Tedesco e, a conclusione dell’evento, il Biorinfresco offerto a tutti i partecipanti.