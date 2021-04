Il comandante provinciale dei carabinieri in visita a Realmonte, passo avanti per il presidio di legalità

Il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca ha incontrato il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, ovvero il colonnello Vittorio Stingo, in visita ufficiale al Comune.

"L'occasione - commenta - è servita per ringraziare gli uomini dell'Arma impegnati quotidianamente a tutela del territorio".

Presenti all'incontro il maresciallo Antonio Ditto, comandante della stazione dei carabinieri; il presidente del consiglio comunale Felice Vaccaro, l’assessore Nino Fugallo e il consigliere comunale Emanuele Fiorica. Dopo un breve giro per il centro cittadino, il sindaco Lattuca e il colonnello Stingo hanno effettuato un sopralluogo nello stabile, messo a disposizione dall'amministrazione comunale, in cui sorgerà il neo presidio di legalità della Città della Scala dei Turchi.

“È un’ipotesi in itinere - spiega il colonnello Stingo -, abbiamo valutato insieme al sindaco la possibilità di trasferirci in un nuovo stabile che l'amministrazione comunale ha proposto per la nuova stazione che sarà sicuramente rinforzata anche con presenze femminili".

Grande soddisfazione ha espresso il sindaco: “La nostra comunità deve crescere attraverso la bellezza, promuovendo la cultura della legalità".