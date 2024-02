L'Iiss "Fermi" accreditato ad Erasmus+: ponte formativo e lavorativo per gli studenti

L'Iiss "Fermi" di Aragona è fra le 50 istituzioni scolastiche italiane che avrà la possibilità di portare gli alunni in tutta Europa. La scuola diventa quindi ponte, formativo e lavorativo, internazionale. E questo perché è, adesso, organismo accreditato Erasmus+, grazie anche all’importante supporto ricevuto dall’associazione Ttt - Tierra, Techo, Trabajop Aps.

In qualità di organizzazione accreditata Erasmus+ l’Iis Fermi di Aragona potrà garantire, ogni anno, ai propri studenti la possibilità maturare esperienze formative e lavorative in più Paesi membri dell’Ue e paesi terzi associati al programma, nell’ambito dell’azione chiave 1 del programma Erasmus+ 2021-2027.

Si tratta di una straordinaria opportunità di crescita per gli alunni che avranno, in questo modo, l’occasione di partecipare a stage professionalizzanti nelle nazioni di tutta Europa e accrescendo le proprie competenze tecno-professionali, la padronanza delle lingue straniere – dall’inglese al francese passando per lo spagnolo – rafforzando la dimensione internazionale della propria identità costruendo la figura del cittadino europeo.

L’accreditamento Erasmus+ arriva – a coronamento dell’intenso lavoro della dirigente scolastica dall’Iiss "Fermi" di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio, – dopo il successo ottenuto con il progetto di mobilità per studenti e staff al programma Erasmus+. “La stella polare della nostra scuola è sempre stata quella di mettere gli alunni nelle condizioni di conseguire una maturazione umana globale e internazionale – sottolinea la dirigente scolastica dell’Iiss 'Fermi' di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio – e l’accreditamento Erasmus+ appena riconosciuta alla nostra scuola è un ulteriore passo avanti sulla strada da noi sempre battuta”.