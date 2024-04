"I Sansoni" scelgono l'attore empedoclino Giugiù Gramaglia per il loro primo film: è nel cast di "E poi si vede"

Un cast che più “siculo” non si può per il debutto al cinema dei Sansoni. Il primo film del duo comico composto dai fratelli Fabrizio e Federico Sansone, star del web passati prima alla tv con “Striscia la notizia” ed ora al grande schermo, s’intitola “E poi si vede” ed è stato girato a Trapani. Tra gli attori figura anche l’empedoclino Giugiù Gramaglia che in passato ha già preso parte a numerosi film e serie televisive. L’ultima in ordine di tempo è stata “Vanina, un vicequestore a Catania” con l’ex miss Italia Giusy Buscemi.

“E poi si vede” è un’opera corale che vede alla regia Giovanni Calvaruso, già autore di “Vite da sprecare”. Il film, prodotto da Warner Bros Entertainment Italia e Greenboo Production, segna dunque l’approdo al mondo del cinema dei fratelli-comici che, oltre a recitare, hanno firmato la sceneggiatura insieme a Fabrizio Testini. Quest’ultimo ha scritto buona parte dei film di Ficarra e Picone.

I Sansoni, con i loro video pubblicati sul web, sono stati capaci di totalizzare oltre 400 milioni di visualizzazioni in soli 3 anni. Il film racconta la storia di 3 ragazzi che hanno lo stesso obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell’ufficio legale del Comune. Sono Federico, laureato in giurisprudenza solo per compiacere il padre consigliere e che spera in una sua raccomandazione. Poi Fabrizio, avvocato sulla carta ma non praticante nella vita che tenta di superare l’ennesima prova statale. Ed infine Luca che da quando è nato ha avuto sempre la strada spianata. Solo per uno di loro si realizzerà il sogno di una vita. Ameno fino a quando le cose non prenderanno una piega inaspettata.