Trovare farmacie di turno, colonnine di ricarica e persino artigiani per le riparazioni in casa? Imprenditore lancia nuova app

L’imprenditore agrigentino Giovanni Parisi è pronto a lanciare “ViviAgrigento 2025”: il nome ricorda la storica fiera campionaria che organizzava negli anni Novanta. Adesso quel brand diventa il marchio di un’app-guida per i turisti che vogliono avere a portata di mano tutti i servizi presenti nella città dei templi: dai luoghi d’interesse alle farmacie di turno, dai numeri utili per le emergenze ai b&b, fino ad arrivare ai ristoranti e a alla posizione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche.

“Per usufruire del servizio, totalmente gratuito - ha spiegato Giovanni Parisi - basta avvicinare il proprio smartphone ed inquadrare il QR code presente in diversi banner che sono stati posizionati in numerosi punti strategici della città. A quel punto, sullo schermo del proprio cellulare, apparirà l’app con tutto quello che serve ai turisti per un buon soggiorno ad Agrigento. Ma c’è anche uno spazio per i cittadini che possono disporre di un rapido colpo d’occhio su artigiani, tecnici per le riparazioni in casa, assistenza per l’auto, traslochi e addirittura come organizzare un matrimonio. L’app sarà disponibile dal primo di aprile”.