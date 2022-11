Guida Michelin 2023, "La Madia" di Pino Cuttaia incoronata con due stelle

E’ uscita la Guida Michelin 2023, tra new entry e conferme quest’anno si raggiunge il record di 385 stelle assegnate. Pioggia di stelle anche per la Sicilia, per quanto riguarda l’agrigentino ancora una volta si conferma l’eccellenza gastronomica del ristorante La Madia con due stelle Michelin, non dimentichiamo che il locale dello chef Pino Cuttaia è anche presente nella Guida Ristoranti d’Italia 2023 di Gambero Rosso presentata di recente.

Vediamo nel dettaglio la lista di tutti i ristoranti premiati nella celebre guida.

12 i ristoranti con 3 stelle : Alba - Piazza Duomo; Alta Badia / San Cassiano - St. Hubertus; Brusaporto - Da Vittorio;Canneto sull'Oglio / Runate - Dal Pescatore; Castel di Sangro – Reale; Firenze - Enoteca Pinchiorri; Milano / Navigli - Enrico Bartolini al Mudec; Orta San Giulio – Villa Crespi N;

Modena - Osteria Francescana; Roma / San Pietro-Città del Vaticano - La Pergola; Rubano - Le Calandre; Senigallia – Oliassi.

38 i ristoranti con 2 stelle: Anacapri - L'Olivo; Brusciano - Taverna Estia; Campagna Lupia - Antica Osteria Cera; Cervere - Antica Corona Reale; Colle di Val d'Elsa – Arnolfo; Concesio - Miramonti l'Altro; Cornaredo - D'O; Firenze - Santa Elisabetta; Gargnano - Villa Feltrinelli; Imola - San Domenico; Ischia - daní maison; Licata - La Madia; Longiano – Magnolia; Lonigo - La Peca; Massa Marittima – Bracali; Milano - Il Luogo di Aimo e Nadia; Milano - Seta by Antonio Guida; Montemerano – Caino; Mules - Gourmetstube Einhorn; Nerano - Quattro Passi; Paestum - Tre Olivi; Penango - Locanda Sant'Uffizio Enrico Bartolini N; Ragusa – Duomo; Roma - Acquolina N; Roma - Enoteca La Torre N; Roma - Il Pagliaccio Sarentino – Terra; Senigallia - Madonnina del Pescatore; Taormina - St. George by Heinz Beck N; Telese – Krèsios; Tirolo - Castel finedining; Trieste - Harry's Piccolo; Udine - Agli Amici; Venezia - Glam Enrico Bartolini; Verbania - Piccolo Lago; Verona - Casa Per bellini; Viareggio - Il Piccolo Principe; Vico Equense - Torre del Saracino.

335 i ristoranti con 1 stella in tutta la Penisola. Ecco quelli della regione Sicilia: Bagheria - I Pupi; Bagheria - L?m? N; Caltagirone - Coria; Catania - Sapio; Linguaglossa - Shalai; Modica - Accursio; Palermo - Gagini Restaurant; Palermo - Mec Restaurant N; Ragusa - Locanda Don Serafino; Riposto - Zash; Salina (Isola) - Signum; Taormina - La Capinera; Taormina - Otto Geleng; Taormina - Principe Cerami N; Terrasini - Il Bavaglino; Vulcano (Isola) - I Tenerumi N; Vulcano (Isola) - Il Cappero.