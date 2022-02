Guerra in Ucraina: fiaccolata, marcia e accensione del tripode dell'amicizia fra popoli

Santo Stefano Quisquina è scesa in piazza, ieri sera, ed ha "abbracciato" il popolo ucraino. Una fiaccolata - con in testa il sindaco della città: Francesco Cacciatore - si è tenuta in piazza Della Vittoria. Un momento di grande solidarietà durante il quale è stato lanciato, categoricamente, un unico messaggio: "No alla guerra".

Per mercoledì, una marcia per la pace in Ucraina è stata organizzata anche a Sciacca. Oggi, alle 17, invece, nella piazza antistante alla chiesa di San Nicola di Agrigento ci sarà un momento di preghiera e l'accensione del tripode dell’amicizia tra i popoli. L’iniziativa è stata organizzata da Paolo Cilona.