Depuratori, nuovi impianti a Grotte e Joppolo Giancaxio

Nuovi lavori ai depuratori della provincia di Agrigento: a Joppolo, in particolare, saranno eseguite delle opere di sistemazione dell'impianto elettrico mentre a Grotte si provvederà al rifacimento del collettore fognario grazie a un nuovo bando.

Lo ha annunciato Aica con una nota del proprio ufficio stampa. I lavori di rifacimento del collettore fognario di contrada Fiumara/Cacarolloli, a Grotte, in particolare, sono stati aggiudicati per un importo complessivo di circa 40mila euro.

Si tratta di un intervento di sostituzione di circa 20 metri di collettore che adduce le acque nere al depuratore. Il collettore, difatti, si è danneggiato e inclinato a causa di un dissesto che ha interessato il terreno sul quale poggia "e non a caso - fa sapere Aica -, l’intervento prevede anche la realizzazione di una gabbionata in pietra naturale volta a proteggere il collettore da future erosioni del terreno".

Per quanto riguarda l'impianto di Joppolo, Aica sta predisponendo quanto necessario per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico a servizio del depuratore. Subito dopo avere preso in gestione l’impianto di depurazione, Aica ha fatto richiesta di nuova fornitura elettrica al gestore elettrico

E' stato affidato, inoltre, l’incarico a un professionista per la redazione del progetto dell’impianto elettrico e, non appena il progetto sarà pronto, si procederà con la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori, al termine dei quali il depuratore potrà essere attivato. Nel frattempo, l’Azienda si è portata avanti acquistando diverse componenti elettromeccaniche necessarie all’attivazione e al funzionamento dell’impianto.