Studenti pendolari, biglietti nominativi al posto degli abbonamenti

L'amministrazione di Grotte stipula accordo con Sais trasporti: ci saranno i carnet di biglietti nominativi per gli studenti pendolari in sostituzione degli abbonamenti. "Questo - sottolinea il presidente del consiglio comunale Aristotele Cuffaro - al fine di ottimizzare le spese di viaggio e organizzare al meglio il servizio".



"Per far fronte all’attuale particolare situazione causata dall’emergenza pandemica da Covid-19, che impone anche agli studenti pendolari di Grotte una frequenza scolastica in presenza intermittente - spiega Cuffaro -, Sais ha predisposto un “carnet di biglietti nominativi”, comprendente andata e ritorno, in sostituzione del tradizionale abbonamento mensile".

Ogni studente titolare del carnet dovrà prenotare le corse di andata e ritorno di cui intende usufruire attraverso l’area del sito di Sais Trasporti dedicata ai “servizi online”.

Il presidente del consiglio spiega: "Il carnet potrà essere ritirato dai genitori degli alunni pendolari, nel pieno rispetto delle attuali normative anti Covid, recandosi in gruppi contingentati presso la sala consiliare del Comune di Grotte martedì (13 aprile) dalle ore 15 alle ore 17".