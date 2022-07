Greenvalley Pop Fest, da Elettra Lamborghini a Boomdabash per promuove ambiente e stile di vita green

Mare, ambiente e tutela delle riserve naturali. Sciacca diventa il centro del Greenvalley Pop Fest che promuove la salvaguardia dell'ambiente attraverso i grandi nomi della musica contemporanea, che diventano ambasciatori di uno stile di vita green. Da Elettra Lamborghini a Boomdabash è tutto pronto per la manifestazione in programma il 24 luglio alle ore 18 in piazza Angelo Scandaliato. L’evento, inizialmente in programma alla Real Casina di Caccia, a Ficuzza, è stato spostato nella provincia Agrigentina e si propone di promuovere stili di vita sostenibili attraverso imigliori artisti in top 10, con le hits più ascoltate dell’anno.

Tra gli artisti più attesi ci sono: Boomdabash, Elettra Lamborghini e Rhove. Nella stessa serata, presentata da Diletta Leotta e Daniele Battaglia, si esibiranno anche Anna Pepe, Boro Boro, Riki, Blind, Mida, Astol, Vegas Jones, Nika Paris, Lowlow, Kamy Aksell, Bonita, Slvtr, Mike, Esteban Galo, Kal Fire, Agopil8, Paolo Gullo, Pablo Five, Will, Berna, Brugnano, Giorgio Carini, Giorgio Ragusa, Leo Ambrogio, Domenico Barbici, Monachino.

Il Festival in collaborazione con l’associazione Marevivo si prefigge la realizzazione di due obiettivi principali: far crescere la consapevolezza sull’importanza di tutelare l’ambiente e focalizzare l’attenzione sul futuro del nostro pianeta. La musica è il miglior mezzo per stimolare la curiosità e l’interesse verso le riserve naturali, il mare e l’ambiente.

L’organizzazione del Greenvalley Pop Fest è affidata a ReCord Eventi, realtà italiana leader nella progettazione e produzione di eventi culturali e di spettacolo. Saranno partner dell’organizzazione: Infinity Management, leader nazionale nel settore Booking e Management; Futuris, leader regionale nell’organizzazione e produzione di eventi e festival; Latitud, realtà consolidata nelle pubbliche relazioni, comunicazione e organizzazione di eventi; Zer091, Associazione Culturale impegnata attivamente sulla promozione del territorio. L’evento gode del patrocinio del Comune di Sciacca. Partner ufficiale Radio 105.